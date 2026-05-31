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ISHOCKEY 2026-09-18 KL. 12:35
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Nya Hanhalstränaren inför premiären

Av Christian Johansson

På pappret är det inga stora omkastningar.
Men serieupplägget för Hanhals Kings har stuvats om ordentligt.
Nu står premiären för dörren. Vad tycker de om förändringarna, hur blir det med den tidigare kaptenen och vad säger de om den makalösa försäsongen?

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