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NYHETER 2026-09-18 KL. 13:22

Flera stölder från uteplatser – polisen varnar

Av Johanna Simonsson

Polisen har fått in flera anmälningar om stölder från uteplatser och vill nu uppmana alla som drabbats att anmäla.

Flera stölder från uteplatser – polisen varnar
Polisen har fått in flera anmälningar om stölder från uteplatser. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var natten till torsdag som stölderna ägde rum i Åsa.

– Först var det bland annat ett bord, en kylväska och en flätad korg som tillgreps från en uteplats, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl.

Ytterligare en stöld ägde rum i Åsa samma natt. Då försvann en betongfigur i guldfärg och en matta från bostadens utsida.

– Vi tittar på ärendena var för sig men utgår från att det kan vara samma gärningsperson. Eftersom brotten är så pass lika, anmäldes samma dag och i samma område kan det röra sig om en rejd.

Polisen uppmanar nu därför alla som blivit utsatta att anmäla.

– Även om det är ett lågt värde är det viktigt att man anmäler till polisen för då blir det enklare för oss att lägga ett samband. Om vi får en skäligen misstänkt kan vi koppla ihop stölderna och få en bra lägesbild. Saker kan ju även ha ett betydande värde för ägaren även om det inte är ett högt värde.



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"Vi visste inte om hon skulle överleva"

När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.


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