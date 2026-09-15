Efter att beskedet kom under dagen att oppositionen får majoritet kom nu bekräftelsen att Ulf Kristersson avgår som statsminister.
Ulf Kristersson har själv bekräftat uppgifterna genom att publicera brevet till talmannen där han begär att bli entledigad som statsminister.
I brevet skriver han: "Den preliminära rösträkningen efter riksdagsvalet är nu klar. Valresultatet kan ha givit komplicerade förutsättningar för nästa regeringsbildning, eftersom partiernas olika besked inför valdagen skulle kunna utgöra hinder mot alla tänkbara regeringsbildare och koalitioner."
Vidare skriver han att att det kommer behövas konstruktiv öppenhet från partierna för att en statsminister ska tolereras och få stöd för sin föreslagna statsbudget. Han avslutar med att det nu är talmannens uppgift att leda stegen mot regeringsbildning och att han begär att bli entledigad för att arbetet ska kunna inledas omedelbart.
Detta följer att rösträkningen officiellt blivit klar under dagen och att det står klart att oppositionen får 176 mandat mot Tidösidans 173.
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När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.