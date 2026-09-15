Ulf Kristersson avgår

Av Joel Johansson

Efter att beskedet kom under dagen att oppositionen får majoritet kom nu bekräftelsen att Ulf Kristersson avgår som statsminister.



Ulf Kristersson från ett besök i Kungsbacka 2025. Foto: Julia Sandstén Vikberg.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Ulf Kristersson har själv bekräftat uppgifterna genom att publicera brevet till talmannen där han begär att bli entledigad som statsminister.

I brevet skriver han: "Den preliminära rösträkningen efter riksdagsvalet är nu klar. Valresultatet kan ha givit komplicerade förutsättningar för nästa regeringsbildning, eftersom partiernas olika besked inför valdagen skulle kunna utgöra hinder mot alla tänkbara regeringsbildare och koalitioner."

Vidare skriver han att att det kommer behövas konstruktiv öppenhet från partierna för att en statsminister ska tolereras och få stöd för sin föreslagna statsbudget. Han avslutar med att det nu är talmannens uppgift att leda stegen mot regeringsbildning och att han begär att bli entledigad för att arbetet ska kunna inledas omedelbart.

Detta följer att rösträkningen officiellt blivit klar under dagen och att det står klart att oppositionen får 176 mandat mot Tidösidans 173.