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NYHETER 2026-09-17 KL. 12:09
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6 000 röster att räkna – men Kungsbacka hann klart

Av Joel Johansson

Den stora mängden förtidsröster gjorde att ett besked om Kungsbackas röster inte kunde garanteras under onsdagen. Men med ett intensivt arbete har Kungsbackas röster nu räknats i sin helhet.

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