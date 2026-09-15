Han blir ny affärschef för Kungsmässan

Av Johanna Simonsson

Kungsmässan får en ny affärschef i höst. Målet är att fortsätta utveckla handelsplatsen.



Kungsmässan får en ny affärschef i oktober. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En ny affärschef ska enligt pressmeddelandet utveckla Kungsmässan som destination och handelsplats tillsammans med medarbetare, hyresgäster och samarbetspartners.

– Det känns väldigt inspirerande att få ta ett helhetsansvar för Kungsmässan. Jag ser fram emot att tillsammans med teamet bygga vidare från en stark position och fortsätta utveckla Kungsmässan som en attraktiv handelsplats och en väl förvaltad fastighet, säger Robert Woodbridge.

Närmast kommer han från Platzer där han arbetat som analys- och värderingsansvarig. I tidigare roller har han även arbetat med att driva nya affärer inom bland annat projekt- och stadsutveckling.

– Vi är glada över den erfarenhet och kompetens som Robert kommer att tillföra och är övertygade om att Robert kommer att bidra positivt till Kungsmässans fortsatta utveckling, säger Angelica Kjellberg, styrelseordförande.

Kjellberg svarar NH på mejl om rekryteringen.

"Detta är ett led i vår satsning på Kungsmässan, en förstärkning av det befintliga teamet och fokus på fortsatt utveckling."

Omstruktureringen av Aranäs gör att Kungsmässan nu är en helt fristående del. Affärschefen ersätter en tidigare liknande roll, och rollen som centrumledare, som innehavs av Natasja Gianni, är oförändrad.

"Rollen innebär ett ansvar för såväl utveckling, drift och förvaltning och innefattar både ekonomiskt och personligt ansvar."

Robert Woodbridge tillträder som affärschef den 12 oktober.