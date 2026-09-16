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NYHETER 2026-09-18 KL. 07:30
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Kommunens nya satsning på högstadiet: "Ett spetsprojekt"

Av Eric Andersson

Om ett par veckor drar kommunens nya satsning igång: ett talangprogram för högstadieelever. Det är en möjlighet för de främsta eleverna att utvecklas ännu mer.
– Vi vill ha en kultur där ambition uppmuntras, säger Emanuel Forsell.

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