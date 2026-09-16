Stöld på skola – mitt under föräldramötet

Av Johanna Simonsson

Under ett föräldramöte tog sig en tjuv in i slöjdsalen och stal sju symaskiner.



Polisen har upprättad en anmälan om stöld efter att symaskiner stulits från en skola. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Stölden ägde rum under onsdagen, antagligen samtidigt som ett föräldramöte pågick på Varlaskolan.

– En gärningsman har brutit upp en fönsterkarm till slöjdsalen och stulit sju symaskiner. Det kan nog ha hänt under mötet när lokalerna var olarmade, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka.

Händelsen anmäldes under torsdagen och en anmälan om stöld har upprättats.