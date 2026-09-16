Stöld på skola – mitt under föräldramötet

Under ett föräldramöte tog sig en tjuv in i slöjdsalen och stal sju symaskiner.
Stölden ägde rum under onsdagen, antagligen samtidigt som ett föräldramöte pågick på Varlaskolan.
– En gärningsman har brutit upp en fönsterkarm till slöjdsalen och stulit sju symaskiner. Det kan nog ha hänt under mötet när lokalerna var olarmade, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka.
Händelsen anmäldes under torsdagen och en anmälan om stöld har upprättats.
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När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.