Frölundas stjärnvärvning siktar på SM-guld

Han har gjort det förut – nu startar jakten igen.
Kan Samuel Fagemo skicka Frölunda HC till Götaplatsen?
NH träffade hemvändaren med frälsarstatus för att prata om pressen, att återfå glädjen och att på riktigt få spela för ett lag igen.
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