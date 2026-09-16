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NYHETER 2026-09-18 KL. 09:19

Blåst och regn i helgen – sen vänder det

Av Johanna Simonsson

Blåst, regn och moln väntas under fredagen och under helgen – men sen vänder det.

Blåst och regn i helgen – sen vänder det
Efter regn kommer solsken. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under fredagen kommer det att vara ostadigt väder.

– Överlag är det ganska mycket moln och räkna med friska vindbyar. Det är möjligt att det blåser lite extra i samband med någon skur, säger Fanny Saarela, meteorolog på SMHI.

Helgen fortsätter sedan i samma tema.

– På lördagen är det mycket moln och mulet i stort sett hela dagen och det kommer att passera lite regn av och till.

Söndagen däremot kan det bli lite mer uppsprucket trots en del skurar som drar förbi.

– Lite mer skurbetonat men det kan bli pauser med mer sol.

Blåsten väntas hålla i sig under både lördag och söndag.

– Temperaturmässigt blir det i dag, fredag, upp till 15 grader. Under lördagen något högre med 16–17 grader men på söndagen är det återigen 15 grader eller strax därunder.

Nästa vecka kommer det däremot att bli lite stabilare väder enligt prognosen.

– I början av veckan kommer det nog att kännas lite som en förändring. Kanske inte så mycket varmare men solen får ta mer plats och det ser inte ut att bli så mycket regn. Det blir nog en del krispiga men soliga höstdagar.



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