Stora stenar skapadr problem på Säröleden

Ett oväntat problem möter pendlare mellan Kungsbacka och Göteborg. Trafikverket varnar nämligen för stora stenar på vägbanan.
De större stenarna ska liggande i norrgående körfält på väg 158 och kan skapa problem för den som inte är uppmärksam.
Stenarna ska ligga på vägbanan någonstans mellan Särö och Kullavik.
Trafikverket rapporterar att de är på väg till platsen och att prognosen säger att problemet ska vara löst vid 11-tiden.
Konsert i Göteborg gav succé i Kungsbacka
Här är senaste tiden alla ros och ris
"Handlar om att utmana normer"
"Har redan separationsångest till alla mina verktyg"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.