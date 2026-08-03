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BLÅLJUS 2026-08-29 KL. 16:27

Personbil hamnade i diket

Av Sven Lundstedt

En man i 20-årsåldern är misstänkt för vårdslöshet i trafik sedan han sladdat av vägen.

Personbil hamnade i diket
Polisen larmades till en singelolycka under natten till lördag.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vid 02.25 natten mot lördagen larmades ambulans till Helsjövägen, mellan Idala och Horred, sedan en personbil fått sladd och hamnat i diket.

– Föraren kunde ta sig ur fordonet på egen hand men avfördes till sjukhus av ambulansen, berättar Adam Samara, polisens presstalesperson.

Eftersom föraren hann blåsa positivt vid polisen alkoholtest på plats har det också upprättats en preliminär anmälan om misstänkt rattfylleri och vårdslöshet i trafik.

– Vid sådana tillfällen kan det hända att det första testet inte kan bekräftas, när man i ett senare skeende undersöker alkoholpåverkan, förklarar Adam Samara.



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