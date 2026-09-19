Vägarbete på E6 – ett körfält avstängt

Ett räckesarbete på E6 stänger av ett körfält och det finns risk för stor trafikpåverkan. Arbetet väntas pågå till och med onsdag.
Det var på måndagsmorgonen som räckesarbetet inleddes på E6 i höjd med Klovsten. Trafiken påverkas i båda riktningarna.
Arbetet pågår dagtid mellan klockan 09.00 och 15.00 till och med onsdag.
Under tiden kommer arbetsfordon att finnas i vägområdet och enligt Trafikverket finns risk för stor påverkan på trafiken.
Gasolvärmare kan ha orsakat branden i Fjärås
När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.