Vägarbete på E6 – ett körfält avstängt

Av Johanna Simonsson

Ett räckesarbete på E6 stänger av ett körfält och det finns risk för stor trafikpåverkan. Arbetet väntas pågå till och med onsdag.



Arbete på E6 riskerar att påverka trafiken. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

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Det var på måndagsmorgonen som räckesarbetet inleddes på E6 i höjd med Klovsten. Trafiken påverkas i båda riktningarna.

Arbetet pågår dagtid mellan klockan 09.00 och 15.00 till och med onsdag.

Under tiden kommer arbetsfordon att finnas i vägområdet och enligt Trafikverket finns risk för stor påverkan på trafiken.