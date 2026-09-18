Villa övertänd efter våldsam brand – risk för explosion

En villa i Fjärås är övertänd efter en brand på söndagskvällen. Enligt polisen kan det finnas gasoltuber i fastigheten.
Larmet om en villabrand i norra Fjärås kom till SOS Alarm vid 19.10 på söndagskvällen.
När räddningstjänsten kom till platsen hade pappan i familjen försökt att släcka elden utan att lyckas och huset var enligt vakthavande befäl hos polisen redan i princip övertänt.
Även polis ryckte ut till platsen, bland annat för att tala med de boende. Enligt vakthavande hade hela familjen lyckats ta sig ut ur huset.
Vid klockan 20 på söndagskvällen arbetade räddningstjänsten fortfarande med att få kontroll på elden och huset var då enligt polisen helt övertänt. Branden spred sig till husets vind med kraftig rökutveckling som följd.
Räddningstjänsten har förutom att bekämpa elden också fått jobba med att undvika spridning till närliggande hus.
Polisen uppger också att det kan ha funnits gasoltuber i huset.
Under rädddningsarbetet är framkomligheten på Gåsevadholmsvägen begränsad.
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