Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NOSTALGI 2026-09-20 KL. 19:45
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Villa med havsutsikt och spautrymme lockade

Av Johanna Simonsson

En havsnära villa i Billdal med spautrymme, högt i tak och stora fönsterpartier lockade.

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