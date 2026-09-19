Banarbeten påverkar tågtrafiken – flera avgångar ändras i höst

Av Johanna Simonsson

Resenärer som pendlar med tåg mellan Göteborg och Kungsbacka får räkna med återkommande störningar i höst. Enligt Västtrafik genomförs banarbeten på Västkustbanan, vilket innebär att vissa avgångar ställs in, ersätts med buss eller får ändrade tider.



Banarbete påverkar tågtrafiken mellan Göteborg och Kungsbacka. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Påverkan sker främst under kvällar och nätter, oftast mellan klockan 22 och 06. Störningarna gäller i flera omgångar mellan den 21 september och den 8 november och berör både Västtågen och Öresundstågen.

Sträckan mellan Göteborg och Kungsbacka påverkas mest, men även resor vidare mot Varberg, Falkenberg, Halmstad och Båstad kan beröras under vissa perioder.

Resenärer uppmanas att kontrollera sin resa i appen To Go eller i reseplaneraren före avfärd.