Banarbeten påverkar tågtrafiken – flera avgångar ändras i höst

Resenärer som pendlar med tåg mellan Göteborg och Kungsbacka får räkna med återkommande störningar i höst. Enligt Västtrafik genomförs banarbeten på Västkustbanan, vilket innebär att vissa avgångar ställs in, ersätts med buss eller får ändrade tider.
Påverkan sker främst under kvällar och nätter, oftast mellan klockan 22 och 06. Störningarna gäller i flera omgångar mellan den 21 september och den 8 november och berör både Västtågen och Öresundstågen.
Sträckan mellan Göteborg och Kungsbacka påverkas mest, men även resor vidare mot Varberg, Falkenberg, Halmstad och Båstad kan beröras under vissa perioder.
Resenärer uppmanas att kontrollera sin resa i appen To Go eller i reseplaneraren före avfärd.
Gasolvärmare kan ha orsakat branden i Fjärås
När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.