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NYHETER 2026-07-02 KL. 16:13

Skåpbilar i trafikolycka på Varbergsvägen

En trafikolycka har inträffat på Varbergsvägen under torsdagseftermiddagen.

Skåpbilar i trafikolycka på Varbergsvägen

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet om olyckan kom in klockan 16.00 och flera bilar ska vara inblandade.

Olyckan ska ha inträffat på Varbergsvägen vid infarten till Tjolöholm.

- Det ska vara en sidokrock och ingen ska vara skadad. Vi åker inte på den olyckan, säger polisens presstalesperson Jens Andersson.

Enligt räddningstjänsten ska det vara två skåpbilar som krockat, men det har inte inneburit några större komplikationer.

– Ingen ambulans var larmad. Sedan blir det alltid köer vid sådant här, men vägen har inte varit avstängd, säger Sara Rosenqvist.



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