Skåpbilar i trafikolycka på Varbergsvägen

En trafikolycka har inträffat på Varbergsvägen under torsdagseftermiddagen.
Larmet om olyckan kom in klockan 16.00 och flera bilar ska vara inblandade.
Olyckan ska ha inträffat på Varbergsvägen vid infarten till Tjolöholm.
- Det ska vara en sidokrock och ingen ska vara skadad. Vi åker inte på den olyckan, säger polisens presstalesperson Jens Andersson.
Enligt räddningstjänsten ska det vara två skåpbilar som krockat, men det har inte inneburit några större komplikationer.
– Ingen ambulans var larmad. Sedan blir det alltid köer vid sådant här, men vägen har inte varit avstängd, säger Sara Rosenqvist.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.