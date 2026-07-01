Olycka på E6 – bilar höll inte avstånd

En ny trafikolycka har inträffat under torsdagseftermiddagen i Kungsbacka. Den här gången på E6.
16.00 rapporterades det in en trafikolycka mellan två fordon på Varbergsvägen i höjd med avfarten till Tjolöholms slott.
16.32 kom nästa larm och den här gången handlade det om E6. Personbilar kolliderade i höjd med Torpasjön, mellan Fjärås och Frillesås.
Olyckan rör sig om en seriekrock och inträffade i södergående riktning. Totalt blev tre bilar inblandade i olyckan och minst en person med ryggsmärtor avfördes av ambulans. Vägen stängdes av helt i södergående riktning. En fil var vid 17.30-tiden öppnad igen för trafik. Bärgningsfordon fanns då kvar på platsen. Polisen har upprättat en anmälan om trafikbrott. En bilförare hade inte anpassat avståndet till framförvarande fordon.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.