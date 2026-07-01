Olycka på E6 – bilar höll inte avstånd

Av Ronny Karlsson

En ny trafikolycka har inträffat under torsdagseftermiddagen i Kungsbacka. Den här gången på E6.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

16.00 rapporterades det in en trafikolycka mellan två fordon på Varbergsvägen i höjd med avfarten till Tjolöholms slott.

16.32 kom nästa larm och den här gången handlade det om E6. Personbilar kolliderade i höjd med Torpasjön, mellan Fjärås och Frillesås.

Olyckan rör sig om en seriekrock och inträffade i södergående riktning. Totalt blev tre bilar inblandade i olyckan och minst en person med ryggsmärtor avfördes av ambulans. Vägen stängdes av helt i södergående riktning. En fil var vid 17.30-tiden öppnad igen för trafik. Bärgningsfordon fanns då kvar på platsen. Polisen har upprättat en anmälan om trafikbrott. En bilförare hade inte anpassat avståndet till framförvarande fordon.