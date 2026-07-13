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NYHETER 2026-07-14 KL. 15:23

Två bilar i trafikolycka på Onsalavägen nära E6

Av Ronny Karlsson, Carl Johan Mårtensson

Ett larm om en trafikolycka har kommit in till SOS Alarm. Det handlar om en olycka med två fordon på Onsalavägen nära E6.

Två bilar i trafikolycka på Onsalavägen nära E6
En trafikolycka ska ha inträffat på Onsalavägen under tisdagseftermiddagen.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 15.12 och det ska vara två bilar som kolliderat.

– Det är två bilar som har krockat. Vi är framme och jobbar på på platsen. Det är lite skräp från bilarna och lite oljeläckage men det ska inte vara någon allvarlig olycka och det verkar inte vara några personskador heller, säger Lotta Molander, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten.

Enligt räddningstjänsten ska det vara köer i båda riktningarna.

Trafiken ska enligt Trafikverkets hemsida rulla på platsen i gen vid 16-tiden.



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