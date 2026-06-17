Larm vid Systembolaget – rattfylleri misstänks

Av Johanna Simonsson

En person larmar polisen efter att ha sett flera personer sitta och dricka bakom Systembolaget, varav en av dem hade en moped med sig.



Polisen fick samtal om en mopedförare som drack utanför Systembolaget. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

– Den som ringer in befarar att mannen skulle lämna platsen på fordonet och vi beger oss till platsen, säger Adam Isaksson Samara, polisens presstalesperson i region Väst.

Väl där kontrollerar polisen en man i 60-årsåldern.

– Det är lite oklart om han hade satt sig på mopeden för att åka iväg men en anmälan om misstänkt rattfylleri har upprättats, säger Adam Isaksson Samara.