Larm vid Systembolaget – rattfylleri misstänks

En person larmar polisen efter att ha sett flera personer sitta och dricka bakom Systembolaget, varav en av dem hade en moped med sig.
– Den som ringer in befarar att mannen skulle lämna platsen på fordonet och vi beger oss till platsen, säger Adam Isaksson Samara, polisens presstalesperson i region Väst.
Väl där kontrollerar polisen en man i 60-årsåldern.
– Det är lite oklart om han hade satt sig på mopeden för att åka iväg men en anmälan om misstänkt rattfylleri har upprättats, säger Adam Isaksson Samara.
"Vi måste ta de här samtalen med våra barn"
✔ Spyor ✔ Psykningar ✔ "Lever han eller?"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.