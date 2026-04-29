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BLÅLJUS 2026-07-21 KL. 22:05

Inbrott i bil

Av Sven Lundstedt

Klockan 14.25 rapporterades ett bilinbrott till polisen.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Klockan 14.25 rapporterades ett bilinbrott till polisen. En man i 30-årsåldern hade bara för en kort stund lämnat sin personbil på Varbergsvägen i Landa. När han kommer tillbaka får han se att en av rutorna är krossad. Polisen kommer till platsen och upprättar en anmälan om bilinbrott. Det är oklart om något i bilen har blivit stulet. Enligt polisen finns ingen misstänkt för brottet.



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