Inbrott i bil

Klockan 14.25 rapporterades ett bilinbrott till polisen.
Klockan 14.25 rapporterades ett bilinbrott till polisen. En man i 30-årsåldern hade bara för en kort stund lämnat sin personbil på Varbergsvägen i Landa. När han kommer tillbaka får han se att en av rutorna är krossad. Polisen kommer till platsen och upprättar en anmälan om bilinbrott. Det är oklart om något i bilen har blivit stulet. Enligt polisen finns ingen misstänkt för brottet.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.