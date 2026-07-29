Badtempen stiger – så varmt är det på din badplats

Av Carl Johan Mårtensson

Efter de senaste dagarnas värmebölja har badtempen stigit på flera håll i Kungsbacka.

Här är de senaste mätningarna av badvattentemperaturerna.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Fredagen har bjudit på klassiskt svenskt sommarväder. Men både onsdagen och torsdagen bjöd på högsommarvärme – speciellt under torsdagen. Det har satt sina spår på badtempen – på flera av badplatserna är det nu över 20 grader i vattnet.





Så varmt är det på din badplats just nu:

Gårda brygga: 18 grader (27 juli)

Utholmen: 19 grader (31 uli)

Smarholmen: 18 grader (26 juli)

Åsa Vita Sand: 20 grader (30 juli)

Lygnern: 18 grader (31 juli)

Stora Hornsjön: 20 grader (31 juli)

Tjolöholm: 20 grader (31 juli)

Torstensvik: 19 grader (31 juli)

Stora Iglakärr: 21 grader (30 juli)

Hanhals: 21 grader (31 juli)

Lerkils: 18 grader (31 juli)