Badtempen stiger – så varmt är det på din badplats

Efter de senaste dagarnas värmebölja har badtempen stigit på flera håll i Kungsbacka.
Här är de senaste mätningarna av badvattentemperaturerna.
Fredagen har bjudit på klassiskt svenskt sommarväder. Men både onsdagen och torsdagen bjöd på högsommarvärme – speciellt under torsdagen. Det har satt sina spår på badtempen – på flera av badplatserna är det nu över 20 grader i vattnet.
Så varmt är det på din badplats just nu:
Gårda brygga: 18 grader (27 juli)
Utholmen: 19 grader (31 uli)
Smarholmen: 18 grader (26 juli)
Åsa Vita Sand: 20 grader (30 juli)
Lygnern: 18 grader (31 juli)
Stora Hornsjön: 20 grader (31 juli)
Tjolöholm: 20 grader (31 juli)
Torstensvik: 19 grader (31 juli)
Stora Iglakärr: 21 grader (30 juli)
Hanhals: 21 grader (31 juli)
Lerkils: 18 grader (31 juli)
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Ålder kan vara svårt att relatera till ibland. Men gör man det på rätt sätt så kan man känna sig ung länge. I alla fall så länge som veteranerna i Deep Purple och Rolling Stones inte bara släpper samlingsskivor utan faktiskt mycket bra ny musik.