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NYHETER 2026-07-31 KL. 14:30

Badtempen stiger – så varmt är det på din badplats

Av Carl Johan Mårtensson

Efter de senaste dagarnas värmebölja har badtempen stigit på flera håll i Kungsbacka.
Här är de senaste mätningarna av badvattentemperaturerna.

Badtempen stiger – så varmt är det på din badplats
Arkivfoto: Norra Halland

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TV-klipp och nyheter

Fredagen har bjudit på klassiskt svenskt sommarväder. Men både onsdagen och torsdagen bjöd på högsommarvärme – speciellt under torsdagen. Det har satt sina spår på badtempen – på flera av badplatserna är det nu över 20 grader i vattnet.


Så varmt är det på din badplats just nu:

Gårda brygga: 18 grader (27 juli)

Utholmen: 19 grader (31 uli)

Smarholmen: 18 grader (26 juli)

Åsa Vita Sand: 20 grader (30 juli)

Lygnern: 18 grader (31 juli)

Stora Hornsjön: 20 grader (31 juli)

Tjolöholm: 20 grader (31 juli)

Torstensvik: 19 grader (31 juli)

Stora Iglakärr: 21 grader (30 juli)

Hanhals: 21 grader (31 juli)

Lerkils: 18 grader (31 juli)



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