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NYHETER 2026-07-16 KL. 06:45
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Gott om åsikter – så många har överklagat bygge i Åsa

Av Ronny Karlsson

Åsikterna är många när det gäller det nya restaurangstråket i Åsa. 22 olika överklaganden har kommit in till mark- och miljödomstolen.

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