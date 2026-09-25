Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
NYHETER 2026-09-27 KL. 09:30
Premium

Fyrhjuling flög genom häcken: ”Mirakel att han klarade sig”

Av Linnea Andersson

Ett kraftigt brak avbröt den lugna kvällen. När mannen gick ut för att se vad som hade hänt möttes han av en minst sagt oväntad syn: en fyrhjuling hade kraschat genom häcken och landat sju meter in i trädgården. Nu döms föraren.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
+ e-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån

För dig som inte vill bläddra i papperstidning 
E-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-09-27 KL. 15:00
Så skapar du en höstkruka som sticker ut
Premium | NYHETER 2026-09-27 KL. 12:45
Många tillfällen att fynda på barnmarknad
Premium | NYHETER 2026-09-27 KL. 10:00
Expertens bästa tips för att mota höstmörkret
Premium | NYHETER 2026-09-27 KL. 09:30
Fyrhjuling flög genom häcken: ”Mirakel att han klarade sig”
Premium | NYHETER 2026-09-27 KL. 08:00
Emil har cyklat från Särö till Kina – äventyret fortsätter
Premium | NYHETER 2026-09-26 KL. 18:40
Folkfest när det bjöds in till skördefest
Premium | NYHETER 2026-09-26 KL. 17:45
Kungsbackaborna fick chansen bli beredskapshjältar
Premium | NYHETER 2026-09-26 KL. 15:30
Nu är Konstens vecka i full gång
Premium | NYHETER 2026-09-26 KL. 10:00
De gör gymnastik på hästryggen – intresset ökar
Premium | NYHETER 2026-09-26 KL. 09:00
Kungsbackabon misstänks ha haft roll i knarkhärva

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-09-26 KL. 08:37
Bilar och motorcyklar räddades ur brand
Premium | NYHETER 2026-09-25 KL. 16:00
Han fick flest kryss – vill skrota personvalssystemet
Premium | NYHETER 2026-09-26 KL. 09:00
Kungsbackabon misstänks ha haft roll i knarkhärva
Premium | NYHETER 2026-09-27 KL. 09:30
Fyrhjuling flög genom häcken: ”Mirakel att han klarade sig”
Premium | NYHETER 2026-09-26 KL. 18:40
Folkfest när det bjöds in till skördefest

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.