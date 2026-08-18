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BLÅLJUS 2026-09-25 KL. 16:04

Larm om trafikolycka – en till sjukhus

Av Christina Nordwall

Ett larm om en trafikolycka med flera fordon inblandade ska ha inträffat på Varbergsvägen.

Larm om trafikolycka – en till sjukhus
Trafikolycka på Varbergsvägen stoppar trafiken. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom strax innan klockan 16 på fredagseftermiddagen och det ska röra sig om bilar som kolliderat på Varbergsvägen strax innan Åsa, i korsningen Ölmanäs ringväg. Räddningstjänsten är på plats och det är stopp i trafiken.

– Vi är framme och har stängt av vägen i båda riktningar, säger Fredrik, ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Enligt SOS Alarm ska tre personer varit inblandade i trafikolyckan. En fick föras till sjukhus med oklart skadeläge.



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