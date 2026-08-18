Larm om trafikolycka – en till sjukhus

Ett larm om en trafikolycka med flera fordon inblandade ska ha inträffat på Varbergsvägen.
Larmet kom strax innan klockan 16 på fredagseftermiddagen och det ska röra sig om bilar som kolliderat på Varbergsvägen strax innan Åsa, i korsningen Ölmanäs ringväg. Räddningstjänsten är på plats och det är stopp i trafiken.
– Vi är framme och har stängt av vägen i båda riktningar, säger Fredrik, ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.
Enligt SOS Alarm ska tre personer varit inblandade i trafikolyckan. En fick föras till sjukhus med oklart skadeläge.
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