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NYHETER 2026-09-25 KL. 12:30
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Hallänningar mår bäst i landet – paret bekräftar bilden

Av Thomas Östberg

Paret Bosse Börjesson, 71 och Suzanne Winberg, 72 är två många välmående, lite äldre hallänningar. De tycker att studien från Lund stämmer väl in på dem själva och på många i deras omgivning.

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