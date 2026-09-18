Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
SPORT 2026-09-26 KL. 10:30
Premium

21-åringens oväntade vändning

Av Eric Andersson

Ofelia Karlström var på solsemester i Spanien och hade inga planer på att spela innebandy den här säsongen. Men så ringde telefonen och nu står hon redo att göra allsvensk debut till helgen.
– Jag är sjukt taggad, säger hon.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
+ e-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån

För dig som inte vill bläddra i papperstidning 
E-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I SPORT

Premium | SPORT 2026-09-26 KL. 10:30
21-åringens oväntade vändning
Premium | SPORT 2026-09-24 KL. 15:15
Onsalakaptenen inför säsongen
Premium | SPORT 2026-09-24 KL. 14:00
Tränaren spänner bågen: "Det vore tjänstefel att säga något annat"
Premium | SPORT 2026-09-23 KL. 16:30
Löftet var på semester – fick kontrakt utomlands
Premium | SPORT 2026-09-22 KL. 19:00
Försvarade VM-silvret: ”Vi var superglada”
Premium | SPORT 2026-09-21 KL. 11:25
Sporten i korthet
Premium | SPORT 2026-09-20 KL. 19:07
46 bilder från klassiska tävlingen: "Jättelyckat"
Premium | SPORT 2026-09-20 KL. 12:58
Tränarens hyllning: "Gör sin bästa match på länge"
Premium | SPORT 2026-09-18 KL. 18:45
Piratesstjärnan inför premiären: "Tror vi vinner hela skiten"
Premium | SPORT 2026-09-18 KL. 14:11
Övernattade på flygplatsen – knep sedan SM-guldet

Fler nyheter

MEST LÄSTA SPORT

Premium | SPORT 2026-09-24 KL. 15:15
Onsalakaptenen inför säsongen
Premium | SPORT 2026-09-26 KL. 10:30
21-åringens oväntade vändning

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.