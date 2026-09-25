Expertens bästa tips för att mota höstmörkret

När kvällar och dagar blir mörkare får belysningen en allt viktigare roll i våra hem. Med ljus går det att skapa både värme, stämning och funktion och genom att låta ljuset samarbeta med mörkret kan du påverka både rummets känsla och användning.
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