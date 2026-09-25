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NYHETER 2026-09-27 KL. 08:00
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Emil har cyklat från Särö till Kina – äventyret fortsätter

Av Eric Andersson

När Emil Jansson i april lämnade Särö var målsättningen att åtminstone cykla till Georgien. Fem månader senare har 27-åringen tagit sig hela vägen till Kina – och än är han inte klar.
– Just nu ser jag inget slut på det här, säger han.

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