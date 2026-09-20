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SPORT 2026-09-26 KL. 20:22

Bara ett haveri kan stoppa Tölö från nytt kontrakt

Av Thomas Östberg

Det ser ut att bli division 3-spel för Tölö även 2027. Efter att helgens resultat gått Tölös väg ska det till ett riktigt haveri i Gislaved nästa helg för laget ens ska behöva kvala sig kvar.

Bara ett haveri kan stoppa Tölö från nytt kontrakt

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Efter en lite böljande inledning i årets sista hemmamatch åt sig Tölö in mer och mer och kunde helt rättvist gå till halvtidsvila med en 2–0-ledning efter mål av Hugo Jedenborg och Erik Lennartsson Janslätt.

– I en sådan här viktig match blir det lätt lite spänt och det tror jag syntes i början. Vi gick in för att verkligen spela vårt spel och driva upp tempot redan från avspark. Men det är inte alltid så lätt. Därför var det skönt att vi kunde göra två mål redan i första, säger Hugo Jedenborg som utsågs till matchens spelare i hemmalaget.

I andra halvlek blev Tölös dominans att tydligare och nedflyttningsklara Varbergs GIF orkade inte prestera mycket framåt.

– De hade väl några kontringar, men jag tycker att vi hade full kontroll på matchen, säger Hugo Jedenborg.

Före lördagens match hade han gjort ett seriemål den här säsongen. Uppflyttad från mittfältet till anfallet tog han nu chansen och gjorde två mål i samma match. 3–0 kom en kvart före slutet när han påpassligt slog in en retur.

– Det var en ny position för mig. Det var kul. Det är förstås alltid roligt att göra mål, säger Hugo Jedenborg.

Mot slutet var det i princip bara Tölö. Laget lekte fotboll i och kring Varbergs straffområde. 4–0 kom efter fint, smånätt väggspel längs kortlinjen in från vänsterkanten där Varbergsmålvakten räddar men inte lyckas hålla fast bollen.

Tvåmålsskytten Jedenborg berömmer även Tölös försvarsspel som gjorde det svårt offensivt för Varberg:

– Jag tycker också att vi sprang mycket för varandra i dag och att det var många som visade att de ville ha bollen. Det är positiva saker som visar att alla tycker att det är kul.

Efter en tuff vår har Tölö haft en klart starkare höst och med en omgång kvar ser det ut som att laget ska slippa kvalspel för att hänga kvar i fyran. Konkurrenten Gislaved åkte på rejält med stryk borta mot serietvåan Halmia i fredag (7–0), vilket betyder att Tölö ligger tre poäng före i tabellen och att det skiljer 17 mål i målskillnad i Tölös favör.

I sista omgången möts lagen i Gislaved där det alltså krävs en rejäl genomklappning för att Tölö ska behöva spela negativt kval.

– Nej, det ska inte behöva hända. Vi åker till Gislaved för att vinna, säger tränaren Oscar Wretling.

Lagets färskaste forward Hugo Jedenborg håller med:

– Ja, det blir ju helt klart en roligare bussresa hem om vi vinner!



Fotboll: Division 3
Tölö IF – Varbergs GIF FK 4 – 0
Matchfakta
Tölö IF – Varbergs GIF FK 4 – 0 (2–0)
1–0 (17) Hugo Jedenberg, 2–0 (34) Erik Lennartsson Janslätt, 3–0 (76) Hugo Jedenberg, 4–0 (87) Pontus Delin

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