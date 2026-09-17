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HANDBOLL 2026-09-25 KL. 18:00
Premium

Rustan Lundbäck kliver in hos allsvensk konkurrent

Av Christian Johansson

Rustan Lundbäck lämnade HK Aranäs under uppmärksammade former.
Nu står det klart att tränarprofilen kliver in hos en allsvensk konkurrent.
Tränaren har dock ett löfte.

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