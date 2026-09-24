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NYHETER 2026-09-25 KL. 19:00
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Föreningen firar 50 år: ”FUB behövs”

Av Jenny Segergren

Det blir dans, sång och röd matta när intresseorganisationen FUB i Kungsbacka firar jubileum på lördag.

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