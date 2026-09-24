Bilar och motorcyklar räddades ur brand

Klockan 22.48 kom larm om en brand i ett garage i Kullavik. I byggnaden förvarades flera bilar och motorcyklar.
– Det har under omständigheterna gått bra. Alla fordonen blev utdragna och vi avslutar arbetet på plats nu under morgonen, säger Lotta Molander, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.
Ingen person ska ha kommit till skada. Polisen har skrivit en anmälan om brand utan misstanke om brott.
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