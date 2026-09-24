Bilar och motorcyklar räddades ur brand

Av Annika Lundby

Klockan 22.48 kom larm om en brand i ett garage i Kullavik. I byggnaden förvarades flera bilar och motorcyklar.



Det brann i ett garage i Kullavik under fredagskvällen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

– Det har under omständigheterna gått bra. Alla fordonen blev utdragna och vi avslutar arbetet på plats nu under morgonen, säger Lotta Molander, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Ingen person ska ha kommit till skada. Polisen har skrivit en anmälan om brand utan misstanke om brott.