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NYHETER 2026-09-26 KL. 08:37

Bilar och motorcyklar räddades ur brand

Av Annika Lundby

Klockan 22.48 kom larm om en brand i ett garage i Kullavik. I byggnaden förvarades flera bilar och motorcyklar.

Bilar och motorcyklar räddades ur brand
Det brann i ett garage i Kullavik under fredagskvällen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

– Det har under omständigheterna gått bra. Alla fordonen blev utdragna och vi avslutar arbetet på plats nu under morgonen, säger Lotta Molander, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Ingen person ska ha kommit till skada. Polisen har skrivit en anmälan om brand utan misstanke om brott.



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"Vi visste inte om hon skulle överleva"

När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.


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