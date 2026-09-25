Nu är Konstens vecka i full gång

Konst på höjden och tvären. Under lördagen drog Konstens vecka igång i Kungsbacka.
– Det finns ett stort intresse för konst. Och under hela veckan finns det mycket att titta på, säger Irene Eriksson som är en av arrangörerna bakom eventet och som driver Galleri Hjertstedska villan.
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