Kungsbackaborna fick chansen bli beredskapshjältar

Som en del i Beredskapsveckan anordnades en dag för allmänheten. Flera organisationer fanns på plats, det bjöds på korv och den som ville kunde bli en beredskapshjälte.
– Vi har sex olika stationer som handlar om krisberedskap och mänskliga rättigheter. När man gått runt dem är man en beredskapshjälte, säger Lina Dahlén, krisberedskapsspecialist i Kungsbacka kommun.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
Ingen bindningstid.
För dig som inte vill bläddra i papperstidning
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: