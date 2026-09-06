Debatt: Dags för pensionärsråd i Kungsbacka

Pensionärsråd i Kungsbacka är en fråga som Kungsbackaborna vill driva vidare efter valet enligt debattartikeln. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Milton frågar i en insändare i Norra Halland varför Kungsbacka inte har ett pensionärsråd. Vi i Kungsbackaborna håller med honom – det borde vi ha.

Det här är heller ingen ny fråga för oss. Kungsbackaborna har redan lagt en motion om att införa ett kommunalt pensionärsråd. När frågan behandlades i kommunfullmäktige valde majoriteten att inte gå vidare med förslaget. Det blev alltså inget pensionärsråd. Vi tycker fortfarande att det var fel beslut.

Det finns redan olika former för dialog med äldre i kommunen, men ett pensionärsråd skulle ge pensionärsorganisationerna en tydlig och permanent väg in till politiken. Det viktiga är att äldres erfarenheter och synpunkter kan komma fram innan beslut fattas – inte bara efteråt.

Kungsbacka behöver bli bättre på att ta vara på den kunskap som finns hos kommunens äldre invånare. Det gäller äldreomsorg, boende, tillgänglighet, kollektivtrafik och många andra frågor som påverkar vardagen.

Milton efterlyser ett svar från partierna före valet. Kungsbackabornas svar är tydligt: Vi vill införa ett pensionärsråd i Kungsbacka och kommer att fortsätta driva frågan efter valet.

Christer Perfjell

Agnetha Ernegård

Kungsbackaborna

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