Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-11-10 KL. 07:34

Krossad ruta vid restaurang – vittne såg person lämna platsen

Av Johanna Simonsson

En restaurang fick en dörr skadad och en fönsterruta krossad vid ett inbrottsförsök. Ett vittne såg en mörkklädd person lämna platsen och larmade polisen.

Krossad ruta vid restaurang – vittne såg person lämna platsen
Polis larmades efter att ett vittne hört glas som krossats och sett en person försvinna från platsen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Ljudet av krossat glas i centrala Kungsbacka får en person att larma polisen klockan 02.30 natten till tisdag. Vittnet ser sedan en mörkklädd person hastigt lämna platsen.

Polisen åker till platsen och upptäcker åverkan på en dörr till en restaurang. Även en fönsterruta är krossad.

En anmälan om försök till stöld har upprättats. Det finns ingen misstänkt i nuläget.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-11-10 KL. 07:34
Krossad ruta vid restaurang – vittne såg person lämna platsen
NYHETER 2026-11-10 KL. 07:00
Många vill bygga bostäder i Forsbergen – så ser planerna ut
Premium | NYHETER 2026-11-09 KL. 19:00
Högt läge vid havet gjorde villan till klickraket
Premium | NYHETER 2026-11-09 KL. 18:00
Viktiga aktörer samlas på slottet – ska stå redo vid kris
NYHETER 2026-11-09 KL. 13:15
Elpriserna fortsätter stiga – då vänder det
Premium | NYHETER 2026-11-09 KL. 11:30
Stal paket för 329 kr – får fängelse
NYHETER 2026-11-09 KL. 10:07
Försökte stjäla cyklar – togs på bar gärning
NYHETER 2026-11-09 KL. 08:24
Källarinbrott mitt i natten – polisen jagade trio
Premium | NYHETER 2026-11-09 KL. 07:00
Kungsbacka i topp när bostadspriserna stiger
Premium | NYHETER 2026-11-08 KL. 19:00
Hoppet: Insamling ska ge dottern assistanshund

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-11-08 KL. 15:19
SMHI: Då slår busvädret till – och då vänder det
NYHETER 2026-11-08 KL. 08:12
Man misstänkt för flera brott – förbipasserande slog larm
NYHETER 2026-11-09 KL. 08:24
Källarinbrott mitt i natten – polisen jagade trio
NYHETER 2026-11-08 KL. 14:40
Poliskontroller i Vallda – man medtagen för provtagning
Premium | NYHETER 2026-11-08 KL. 08:00
Succé för årets julsläpp: ”Rekord”

Fler nyheter

Blåljus: Krossad ruta vid restaurang – vittne såg person lämna platsenNyheter: Många vill bygga bostäder i Forsbergen – så ser planerna utSport: Dubbla premiärmål när segersviten förlängdesNöje: Högt läge vid havet gjorde villan till klickraket
82-årige Frillesåsbon reste till krigets Ukraina
FAMILJ 2026-11-09 KL. 20:00
Premium

82-årige Frillesåsbon reste till krigets Ukraina

Drönarlarm tvingade tåget att utrymmas fem gånger • Besökte hemliga platser • ”Min fru tyckte inte om att jag skulle åka”

TV-klipp och nyheter

Krossad ruta vid restaurang – vittne såg person lämna platsen
2026-11-10 KL. 07:34

Krossad ruta vid restaurang – vittne såg person lämna platsen

Många vill bygga bostäder i Forsbergen – så ser planerna ut
2026-11-10 KL. 07:00

Många vill bygga bostäder i Forsbergen – så ser planerna ut

Dubbla premiärmål när segersviten förlängdes
2026-11-09 KL. 21:16
Premium

Dubbla premiärmål när segersviten förlängdes

Viktiga aktörer samlas på slottet – ska stå redo vid kris
2026-11-09 KL. 18:00
Premium

Viktiga aktörer samlas på slottet – ska stå redo vid kris

Högt läge vid havet gjorde villan till klickraket
NYHETER 2026-11-09 KL. 19:00
Premium

Högt läge vid havet gjorde villan till klickraket

Förlänger kontraktet – fortsatt oklart kring skadan:
HANDBOLL 2026-11-09 KL. 15:44
Premium

Förlänger kontraktet – fortsatt oklart kring skadan: "Dag för dag"

Elpriserna fortsätter stiga – då vänder det
NYHETER 2026-11-09 KL. 13:15

Elpriserna fortsätter stiga – då vänder det

Stal paket för 329 kr – får fängelse
NYHETER 2026-11-09 KL. 11:30
Premium

Stal paket för 329 kr – får fängelse

Lokala framgångar och nytt
SPORT 2026-11-09 KL. 11:00
Premium

Lokala framgångar och nytt "pers" för landslagsstjärnan

Försökte stjäla cyklar – togs på bar gärning
NYHETER 2026-11-09 KL. 10:07

Försökte stjäla cyklar – togs på bar gärning

Tränarens beröm:
ISHOCKEY 2026-11-09 KL. 09:46
Premium

Tränarens beröm: "Enormt bra försvarsspel"

Sporthelgen i korthet
SPORT 2026-11-09 KL. 09:44
Premium

Sporthelgen i korthet

Källarinbrott mitt i natten – polisen jagade trio
NYHETER 2026-11-09 KL. 08:24

Källarinbrott mitt i natten – polisen jagade trio

Klubbnytt: Historisk tävlingshöst för Kungsbacka Taekwon-Do
KLUBBNYTT 2026-11-09 KL. 08:14

Klubbnytt: Historisk tävlingshöst för Kungsbacka Taekwon-Do

74 medaljer på två tävlingar

Kungsbacka i topp när bostadspriserna stiger
NYHETER 2026-11-09 KL. 07:00
Premium

Kungsbacka i topp när bostadspriserna stiger

Uddamålsseger i tufft bottenderby
SPORT 2026-11-08 KL. 19:26
Premium

Uddamålsseger i tufft bottenderby

Hoppet: Insamling ska ge dottern assistanshund
NYHETER 2026-11-08 KL. 19:00
Premium

Hoppet: Insamling ska ge dottern assistanshund

De väcker den gamla byns historia till liv
NYHETER 2026-11-08 KL. 16:30
Premium

De väcker den gamla byns historia till liv

SMHI: Då slår busvädret till – och då vänder det
NYHETER 2026-11-08 KL. 15:19

SMHI: Då slår busvädret till – och då vänder det

Debatt: Vänstersväng – nej tack
DEBATT 2026-11-08 KL. 15:00

Debatt: Vänstersväng – nej tack

Poliskontroller i Vallda – man medtagen för provtagning
NYHETER 2026-11-08 KL. 14:40

Poliskontroller i Vallda – man medtagen för provtagning

Onsalacoachen:
SPORT 2026-11-08 KL. 14:10
Premium

Onsalacoachen: "Nöjd med vad vi uppnått hittills"

SPORT 2026-11-08 KL. 14:00
Premium

"Känns som att vi inte kan förlora"

30 år sedan: Stor demonstration och mögeloro
NYHETER 2026-11-08 KL. 12:00
Premium

30 år sedan: Stor demonstration och mögeloro

Skulle köra hem efter matfestival – då ingrep polisen
NYHETER 2026-11-08 KL. 09:48
Premium

Skulle köra hem efter matfestival – då ingrep polisen

Man misstänkt för flera brott – förbipasserande slog larm
NYHETER 2026-11-08 KL. 08:12

Man misstänkt för flera brott – förbipasserande slog larm

Succé för årets julsläpp: ”Rekord”
NYHETER 2026-11-08 KL. 08:00
Premium

Succé för årets julsläpp: ”Rekord”

Onsala Pirates tillbaka i vinnarspåret
SPORT 2026-11-07 KL. 17:43
Premium

Onsala Pirates tillbaka i vinnarspåret

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2026-11-10 KL. 07:34
Krossad ruta vid restaurang – vittne såg person lämna platsen
NYHETER 2026-11-10 KL. 07:00
Många vill bygga bostäder i Forsbergen – så ser planerna ut
Premium | HANDBOLL 2026-11-09 KL. 21:16
Dubbla premiärmål när segersviten förlängdes
Premium | FAMILJ 2026-11-09 KL. 20:00
82-årige Frillesåsbon reste till krigets Ukraina
Premium | NYHETER 2026-11-09 KL. 19:00
Högt läge vid havet gjorde villan till klickraket
Premium | NYHETER 2026-11-09 KL. 18:00
Viktiga aktörer samlas på slottet – ska stå redo vid kris
Premium | HANDBOLL 2026-11-09 KL. 15:44
Förlänger kontraktet – fortsatt oklart kring skadan: "Dag för dag"
NYHETER 2026-11-09 KL. 13:15
Elpriserna fortsätter stiga – då vänder det
Premium | NYHETER 2026-11-09 KL. 11:30
Stal paket för 329 kr – får fängelse
Premium | SPORT 2026-11-09 KL. 11:00
Lokala framgångar och nytt "pers" för landslagsstjärnan
NYHETER 2026-11-09 KL. 10:07
Försökte stjäla cyklar – togs på bar gärning
Premium | ISHOCKEY 2026-11-09 KL. 09:46
Tränarens beröm: "Enormt bra försvarsspel"

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Hoppet: Insamling ska ge dottern assistanshund

Hoppet: Insamling ska ge dottern assistanshund

Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.