Krossad ruta vid restaurang – vittne såg person lämna platsen

Av Johanna Simonsson

En restaurang fick en dörr skadad och en fönsterruta krossad vid ett inbrottsförsök. Ett vittne såg en mörkklädd person lämna platsen och larmade polisen.



Polis larmades efter att ett vittne hört glas som krossats och sett en person försvinna från platsen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Ljudet av krossat glas i centrala Kungsbacka får en person att larma polisen klockan 02.30 natten till tisdag. Vittnet ser sedan en mörkklädd person hastigt lämna platsen.

Polisen åker till platsen och upptäcker åverkan på en dörr till en restaurang. Även en fönsterruta är krossad.

En anmälan om försök till stöld har upprättats. Det finns ingen misstänkt i nuläget.