Krossad ruta vid restaurang – vittne såg person lämna platsen

En restaurang fick en dörr skadad och en fönsterruta krossad vid ett inbrottsförsök. Ett vittne såg en mörkklädd person lämna platsen och larmade polisen.
Ljudet av krossat glas i centrala Kungsbacka får en person att larma polisen klockan 02.30 natten till tisdag. Vittnet ser sedan en mörkklädd person hastigt lämna platsen.
Polisen åker till platsen och upptäcker åverkan på en dörr till en restaurang. Även en fönsterruta är krossad.
En anmälan om försök till stöld har upprättats. Det finns ingen misstänkt i nuläget.
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Deras yngsta dotter lever med en sällsynt genetisk avvikelse som bland annat inneburit att hon har haft svårt att lära sig gå och prata. Nu har föräldrarna startat en insamling för att kunna finansiera en assistanshund. – Jag tror att det hade gett henne så mycket och tagit bort mycket oro och stress, säger Pernilla Skantz.