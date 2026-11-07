Elpriserna fortsätter stiga – då vänder det

Av Thomas Östberg

Förra vecka avslutades med höga elpriser som förväntas fortsätta uppåt fram till torsdag.



TV-klipp och nyheter

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Kungsbacka som tillhör elområde SE3 drabbas dock inte lika hårt som konsumenter i södra Halland ingår.

Även om Johan Sigvardsson, analytiker på elhandelsföretaget Bixia, inte vill säga att elpriserna är rekordhöga så har nivåerna varit i paritet med hur priserna var i december rekordåret 2022 och vid vissa tillfällen till och med högre.

I fredags låg spotpriset i elområde SE3 på 203,4 öre per kilowattimme (exklusive skatter) för att i lördags sjunka till 165,8 öre per kilowattimme. I dag, måndagen 9 november, har snittpriset åter vänt uppåt och låg strax före klockan 12 på 257,46 öre per kilowattimme.

Enligt Johan Sigvardsson förväntas priset fortsätta att stiga till och med onsdag.

– Orsaken är framför allt att det är vindstilla i Tyskland och prognosen är att det ska börja blåsa igen på torsdag, säger Johan Sigvardsson.

Andra orsaker till den höga prisnivån är att kärnkraftverken i Sverige och Finland går på ungefär halv sin kapacitet på grund av underhållsarbete.

– Men där är det inte främst den minskade elproduktionen som påverkar, utan att överföringskapaciteten blir mindre, säger Johan Sigvardsson.

En tredje faktor som skjuter elpriserna uppåt är bristen på gas i Europa på grund uteblivna leveranser via Hormuzsundet.

Kungsbacka som tillhör elområde SE3 drabbas dock inte lika hårt som konsumenter i södra Halland ingår.

Enligt Johan Sigvardsson kommer alltså elpriset att sjunka framåt slutet av den här veckan, men någon billig vinter blir det troligen ändå inte för elkonsumenterna. För perioden december-februari spås ett snittpris på 125 öre per kilowattimme för elområde SE3.

En "tröst" i sammanhanget är att Kungsbacka tillsammans med Varberg och delar av Falkenberg tillhör elområde SE3. Södra delarna av Halland ingår i stället tillsammans med Skåne, Blekinge och de två Smålandslänen Kronoberg och Kalmar i elområde SE4. Där låg snittpriset i fredags på 320 öre och hade vid lunchtid på måndagen stigit till 429,26 öre per kilowattimme.

Ett tips för den som fruktar höga elräkningar är förstås att försöka dra ner på förbrukningen och spara så mycket som möjligt. Men att byta till bundet avtal är ingen bra idé.

– Nej, det är alldeles för sent. Priserna har ju stigit hela hösten, säger Johan Sigvardsson.

I Sverige finns ett statligt högkostnadsskydd som gör att konsumenter får tillbaka 90 procent av de kostnader som överstiger ett pris på 150 öre per kilowattimme. Stödet betalas ut automatiskt av Försäkringskassan och behöver inte sökas.