Boende om byggplanerna: ”Det är lite tveeggat”

Av Carl Johan Mårtensson

Bostadsplanerna i Södra Forsbergen får ett blandat mottagande bland de närboende. Flera är positiva till nya bostäder men betonar vikten av att bevara grönområden och promenadstigar.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

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Fråga till de boende i närheten av "Södra Forsbergen": Vad tycker du om planerna på att bygga i Forsbergen?

Marianne Persson. Foto: Carl Johan Mårtensson

Marianne Persson

Det finns ju mycket skog här och om skogsslingan blir kvar så tror jag att det kan bli ett jättefint bostadsområde med blandad bebyggelse. Kungsbacka är en expansiv kommun med mycket inflyttning och det byggs en hel del. Men det finns inte så mycket plats kvar så det är kanske därför de vill förtäta här. Det här är ett lugnt och fridfullt område och förhoppningsvis kan det nya området bli likadant.

Christine Lindberg. Foto: Carl Johan Mårtensson

Christine Lindberg

Jag har ingenting emot det. Så länge det görs på ett sätt som harmonierar med strukturen på naturen och att man behåller ett rejält grönområde så tror jag att det kan bli bra. Jag hoppas det blir lite blandad bebyggelse med lägenheter också. Men det kommer nog ta lång tid.

Karin Nilzén, Magnus Atterot och Marianne Berggren. Foto: Carl Johan Mårtensson

Karin Nilzén, Magnus Atterot och Marianne Berggren

Det är väl okej så länge de inte tar promenadstigarna. Men man kan fråga sig varför de ska ta skog och berg när det finns massa åkrar att bygga på, säger Magnus Atterot.

Det behövs ju bostäder och det blir så himla dyrt när de bygger i centrum. Unga vill ju inte bo här i Kungsbacka för att det är så dyrt, lägger Karin Nilzén till.

Louis Herrey. Foto: Carl Johan Mårtensson

Louis Herrey

Det är lite tveeggat, jag älskar naturområdena här uppe och det är skönt om de kan bevaras. Samtidigt förstår jag att det är bostadsbrist så jag är inte emot planerna. Det är mer positivt än negativt. Jag har själv vuxna barn som söker bostad och jag vet hur svårt det kan vara. Dessutom behövs det fler hyresrätter.

Christer Nilsson. Foto: Carl Johan Mårtensson

Christer Nilsson

Jag tror inte att de som har villor däruppe gillar det men jag hade uppskattat om de kunde bygga fler seniorbostäder. Där jag bor nu så får man ju klara sig själv med det mesta. Så om de tänker på det så hade nog många gillat planerna.