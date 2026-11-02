Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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SPORT 2026-11-09 KL. 11:00
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Lokala framgångar och nytt "pers" för landslagsstjärnan

Av Thomas Östberg

Mer än 2000 starter, försök och finaler som på ett stort mästerskap, massor av glada simungdomar och en Europamästare som satte personligt rekord. Den andra upplagan av Kungsbacka Sprint Open blev en succé för arrangerande KbSS.

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Onsala Pirates tillbaka i vinnarspåret
Premium | SPORT 2026-11-08 KL. 14:10
Onsalacoachen: "Nöjd med vad vi uppnått hittills"
Premium | SPORT 2026-11-09 KL. 11:00
Lokala framgångar och nytt "pers" för landslagsstjärnan
Premium | SPORT 2026-11-08 KL. 14:00
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