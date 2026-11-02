Lokala framgångar och nytt "pers" för landslagsstjärnan

Mer än 2000 starter, försök och finaler som på ett stort mästerskap, massor av glada simungdomar och en Europamästare som satte personligt rekord. Den andra upplagan av Kungsbacka Sprint Open blev en succé för arrangerande KbSS.
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