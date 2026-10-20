Debatt: Är siffror eller empati viktigast?

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Jag läser förvånat att verksamhetschefen Dana hävdar att inget totalstopp råder för semester över jul och nyår i Kungsbacka. Detta gör mig mäkta chockad för att enligt flera chefer så är det ju just detta.

Vi får till oss på informationsträffar att alla semestrar kommer att nekas samt tas bort på grund av att ”ledningen” har bestämt det. Det heter att det är för verksamhetens bästa, trots att vi har vana vikarier som så fint duger alla andra dagar.

Att man andra tider på året struntar blankt i verksamhetens bästa och placerar helt ovana och nya vikarier på enheter och placerar bort ordinarie personal på andra enheter är just nu helt oförklarligt och ologiskt i led med att man förbjuder semester över jul.

Vi har många duktiga vikarier med både erfarenhet och delegering som vill jobba jul och nyår men som inte bokas. Det enda vi kan komma fram till är att vi personal får ta konsekvenserna för er usla budget som överskrids år efter år.

Ni tvingar alltså oss att vara på golvet över jul för att ni ska kunna presentera en snygg excelfil med neutrala siffror rent ekonomiskt. Men att då gå ut i media och hävda att inget totalstopp råder? Det är ju ren och ful lögn! Skämmes ta mig tusan. Ni uppför er inte korrekt och ni kör med oss personal som om att vi vore totalt intelligensbefriade.

Anonym på grund av tystnadskulturen i Kungsbacka kommun