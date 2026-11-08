Viktiga aktörer samlas på slottet – ska stå redo vid kris

Vattenavbrott, kraftiga oväder och cyberattacker. Kungsbacka behöver stå rustat för många olika hot. Nu samlar kommunen för första gången myndigheter och andra samhällsviktiga aktörer för att stärka beredskapen inför nästa kris.
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