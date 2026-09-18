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NYHETER 2026-09-20 KL. 15:18

Över 550 kunder drabbades av strömavbrott

Av Johanna Simonsson

Över 550 kunder har drabbats av ett strömavbrott som berör områden i flera kommuner. Enligt Ellevio pågår felsökning och montörer är på väg för att undersöka felet.

Över 550 kunder drabbades av strömavbrott
Strömavbrott påverkar 550 hushåll i olika kommuner. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strömavbrottet inträffade vid 14.32 på söndagen och enligt Ellevio berördes 552 kunder.

Avbrottet påverkade främst östra Lindome, bland annat områden kring Hällesåker, Greggered, Hassungared och Inseros.

Ellevio arbetar under eftermiddagen och kvällen med att hitta orsaken till avbrottet, och medan arbetet pågår kan strömmen komma och gå. Enligt prognosen beräknas strömmen vara tillbaka vid 19-tiden.

Klockan 18.20 var det 38 kunder fortsatt drabbade. Enligt Ellevio beror avbrottet på att en elkabel skadats i samband med ett arbete.



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"Vi visste inte om hon skulle överleva"

När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.


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