Debatt: Larmklockorna behöver ringa

Jan Riise (MP), riksdagsledamot, signerar dagens debattartikel. Foto: Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Replik på "För mycket alarmism".

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Carita Boulwén oroar sig för de kostnader som klimatförändringarna för med sig, men väljer att låtsas som att de egentligen inte borde finnas alls. För det har ju alltid förekommit värmeböljor och skogsbränder.

Problemet är bara att de kommer så mycket oftare nu än bara för några decennier sedan.

Vi har också lärt oss mer om konsekvenser av svåra värmeböljor, som inte minst drabbar de äldre. Här i Sverige har vi varit befriade från de allra högsta temperaturerna, de som i Frankrike och Spanien medfört att många äldre människor förlorat sina liv i förtid.

Varje enskild händelse är "väder". Det har varit varmt många gånger. Men aldrig så ofta och med så höga temperaturer. Det är då vi måste se mönstret och orsakerna till detta. Med mer växthusgaser i atmosfären förändras förutsättningarna. Väderhändelserna blir mer extrema. Översvämningarna blir värre, torkan gör bränder mer förödande och värmen gör våra boende- och stadsmiljöer till livsfarliga fällor, särskilt för äldre.

Om även SD kan acceptera den här verklighetsbeskrivningen, så är det lättare att se att vi behöver göra två saker parallellt: dels minska effekterna av det som sker här och nu, dels minska utsläppen för att på sikt kunna vända utvecklingen.

Carita Boulwén påpekar att klimatåtgärder är dyra och att varje miljard som läggs på dem inte kan användas till vården, skolan eller omsorgen. Men det är ännu dyrare att låta bli. Med allt värre översvämningsskador, förlorade skördar och ett ökat antal vårddygn och minskad livskvalitet, ja, då ökar försäkringspremier, livsmedelspriser och behovet av stöd i många sammanhang.

Så vi bara måste arbeta dag och natt för att minska effekterna av det som faktiskt sker med vårt klimat. Så snabbt som möjligt. Samtidigt behöver vi minska användningen av fossilt material bland annat genom att elektrifiera våra fordon. Att sänka skatten på bensin och diesel är kontraproduktivt och förvärrar bara situationen. Larmklockorna behöver ringa.

Jan Riise (MP), riksdagsledamot

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