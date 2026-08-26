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NYHETER 2026-08-28 KL. 12:15
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Skolchefen om olåsta skolor: "Vi kan inte trolla med knäna"

Av Christina Wagner

Olåsta skolor vid terminsstart är inget problem enligt Patrik Hellberg, förvaltningschef för Gymnasium och arbetsmarknad. Trygghetsteam, personal och eleverna själva håller koll under de två veckor det tar att få ordning på de nya elevernas passerkort.
– Det är ett tillsammansprojekt, säger han.

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