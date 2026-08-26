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DEBATT 2026-08-28 KL. 14:45

Debatt: Politiska hyckleriet blir knappast tydligare

Debatt: Politiska hyckleriet blir knappast tydligare
Carita Boulwén (SD), riksdagsledamot, ledamot Kungsbacka kommunfullmäktige Stefan Jägnert (SD), gruppledare, ledamot Kungsbacka kommunfullmäktige, signerar dagens debattartikel. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

När Sverigedemokraterna drev språkkrav inom bland annat äldreomsorgen i Kungsbacka möttes vi av hårt motstånd. Socialdemokraterna kallade språkkravet för populistisk och talade om ett ”stigma-betonat system”.

Socialdemokraternas Tolinsson, Skoric, Sundqvist och Wäst gick ut gemensamt och avslutade sin argumentation med: ”Kom ihåg, integration börjar med inkludering, inte exkludering.”

Även C gick hårt åt, Hansson kallade det plakatpolitik och sa att jobb banar väg in i samhället och leder till att man lär sig språket. Ja visst, men det får inte ske på bekostnad av de som behöver omsorg eller övrig personal. Här går en tydlig skiljelinje.

Äldreomsorgen ska inte vara ett integrationsprojekt. Dess främsta uppgift är att ge en trygg, säker och värdig omsorg. Den finns inte till för att lösa integrationsproblem eller fungera som en väg in på arbetsmarknaden för människor som ännu inte behärskar svenska tillräckligt väl.

Våra äldre ska inte betala priset för en misslyckad integration och omsorgspersonalen ska inte bära konsekvenserna.

Men trots motståndet fick vi igenom språkkraven i Kungsbacka tillsammans med bland andra M och KD.

Det handlar om våra äldre, sjuka och svaga och om personalens arbetsmiljö. Den som behöver omsorg måste kunna förstå personalen och själv bli förstådd.

När en medarbetare inte behärskar svenska tillräckligt väl får kollegorna dessutom en tyngre arbetsbörda genom att behöva förklara, kontrollera och ibland ta över arbetsuppgifter. Än allvarligare är risken för missförstånd kring läkemedel, instruktioner och den äldres behov. Språkbrister i äldreomsorgen är därför inte bara ett kommunikationsproblem, utan en fråga om både arbetsmiljö och säkerhet.

Men samma parti som talade om populism och exkludering när vi drev frågan försökte kort därefter göra språkkraven till sin egen politik. Socialdemokraterna började själva driva frågan nationellt. Men återigen var de steget efter.

Först fick vi igenom språkkraven i Kungsbacka, och genom Tidösamarbetet är de nu verklighet även nationellt.

Om något är populism så är det väl att först bekämpa ett förslag, för att sedan kopiera det när man inser att det finns röster att vinna. Snart är det val, just din röst kan vara avgörande.

Carita Boulwén (SD),

riksdagsledamot, ledamot Kungsbacka kommunfullmäktige

Stefan Jägnert (SD),

gruppledare, ledamot Kungsbacka kommunfullmäktige

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