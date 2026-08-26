Debatt: Uselt med parkeringsavgift vid Max

"Uselt med parkeringsavgift vid Max," skriver dagens debattör. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

När jag körde in till Max för att ta en hamburgare med mina två barnbarn och parkerade vid Max observerade jag inte skylten om parkeringsavgift vilket renderade en bot!? Jag betalade direkt för att glömma besvikelsen och att jag blev arg för bondfångeriet!

Jag glömde dock inte det hela utan jag återvände några dagar senare för att se hur det såg ut vid McDonalds och ChopChop. Döm om min förvåning, där var en liten skylt om fri parkering två timmar men inte bara där fanns skylten utan också till bensinstationen och dess infart fanns samma skylt om fri parkering två timmar som man uppfattar hela området.

Hur kan sedan Epark fått sätta upp en skylt vid parkeringen framför Max för att råna folk på parkeringsbot just där då det borde vara samma regel för hela området. Det vill säga fri parkering två timmar, enligt första områdets infart vid bensinstationen och övriga området. Min kostnad blev 300 kronor extra för parkeringen vid Max.

Bondfångeri eller? Är det fler som hädanefter bara kör till Donken eller ChopChop för en hamburgare? Eller kanske en bot och bättring och rättvis parkering på hela området som anbefalls vid infarten?

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