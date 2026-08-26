Debatt: Ska vården styras av jakt på röster?

Debatten om prostatacancer handlar bland annat om hur vården ska arbeta med screening och organiserad testning. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

De senaste veckorna har det påståtts att de halländska männen diskrimineras med anledning av att Halland inte infört screening för prostatacancer. Det är ett allvarligt påstående – men också ett exempel på hur en medicinsk fråga riskerar att bli partipolitik.

För Centerpartiet är utgångspunkterna enkla: alla halländska män har rätt att testa sig och vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi ska inte politisera medicinska beslut. I denna fråga har politiken alltid tidigare varit överens.

Ingen region i Sverige har i dagsläget infört screening för prostatacancer. Socialstyrelsen rekommenderar i dag inte screening för prostatacancer med PSA-prov. Skälet är att nyttan inte överväger nackdelarna, där största risken är överdiagnostik och överbehandling som kan förlänga köerna för de män som verkligen behöver vården.

Däremot finns det flera regioner som de senaste två åren infört organiserad testning. Den organiserade testningen innebär i praktiken att ett brev med information om prostatacancer skickas ut till män inom en viss ålder oftast 50-74 år. Vid utgången av 2025 varierade täckningen kraftigt. Skåne hade erbjudit organiserad testning till omkring 55 procent, Västra Götaland 27 procent, Stockholm 20 procent och flera regioner låg på 4–17 procent av männen.

Men även om den organiserade testningen ännu inte är jämlik varken inom eller mellan regionerna så är det också viktigt att titta på resultaten. Halland har ingen organiserad prostatacancertestning, men prostatacancerdödligheten ligger lägre än riket och om man tittar på 2024 års data visar Halland bättre resultat än många av de regioner som infört organiserad testning.

När kunskapsläget förändras ska vården förändras. Vi följer utvecklingen noga och screening eller organiserad testning ska införas när Socialstyrelsen rekommenderar det.

Att andra regioner valt andra modeller är inte i sig ett bevis på att de har rätt. Hallands sjukvård utmärks i Sverige av god tillgänglighet, hög patientnöjdhet och därtill så visar också undersökningar att du som bor i Halland får mest vård för pengarna.

Sjukvård ska avgöras av kunskap, profession och evidens – inte av valrörelsens löften.

Elisabeth Svensson Agerbjer, regionråd, nr 1 på Centerpartiets lista till Region Halland

Anu Majkvist, Centerpartiet Varberg, nr 2 på Centerpartiets lista till Region Halland

Stefan Jakobsson, Centerpartiet Kungsbacka, nr 3 på Centerpartiets lista till Region Halland

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