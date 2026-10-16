Debatt: Alla barn och elever ska få chansen att lyckas

Lärandet behöver starta redan i förskolan och hela tiden hålla en hög pedagogisk kvalitet, menar debattörerna. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Målet för förskola och skola är att alla lyckas gå ut med godkända betyg i årskurs 9. Socialdemokraternas tre fokusområden för att uppnå detta mål handlar om undervisningskvalitet, matematiskt lärande och jämställd utbildning.

Det krävs mer insatser än vad den politiskt moderatstyrda alliansen är beredda att erbjuda Kungsbackas barn och elever.

För att lyckas med målet behöver lärande starta redan i förskolan och hela tiden hålla en hög pedagogisk kvalitet. Denna kvalitet ska bygga på metoder som har sin grund i utvecklingslära och pedagogisk forskning. I ämnet matematik ligger resultaten för lågt och behöver höjas för att våra elever ska kunna gå vidare in i vuxenlivet och ha möjlighet att uppnå sina drömmar.

Förskolan/skolan har ett brett jämställdhetsuppdrag. Det handlar om att ge flickor och pojkar samma möjligheter till lärande och att utveckla sin potential. Förskolan och skolan ska motverka ojämlikhet genom att ge stöd efter behov och skapa en trygg, inkluderande och tillgänglig lärmiljö. Tillräckliga resurser ska säkerställa att alla barn och elever får likvärdiga möjligheter att nå utbildningens mål, oavsett bakgrund och livsvillkor.

Baserat på forskning vet man att mer jämställd utbildning skapar bättre förutsättningar för att alla våra elever skall lyckas. Det ger bättre resultat, fler valmöjligheter och även ökat välmående hos barn och elever. Framåt är målsättningen att fler elever ska nå kunskapskraven och utveckla stabila baskunskaper, samtidigt som motivation och trygghet i matematik stärks. Genom tidiga insatser, riktat stöd och utvecklade undervisningsformer ska kunskapsglapp minska och likvärdigheten mellan skolorna öka.

Socialdemokraterna vill att förvaltningen ännu mer och bredare skall arbeta och utveckla våra tre fokusområden, undervisningskvalitet, matematiskt lärande och jämställd utbildning.

Socialdemokraterna Kungsbacka

Johan Tolinsson

Helene Thylin

Ann-Lundqvist

Sissi Johansson