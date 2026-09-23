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BLÅLJUS 2026-11-01 KL. 09:07

Stor ungdomsfest spårade ur – polis fick ingripa

Av Linnea Andersson

En ungdomsfest i Åsa urartade under lördagskvällen. Ett 70-tal ungdomar, samtliga i nedre tonåren, befann sig på platsen. Polis fick till slut ingripa och avbryta festen.

Stor ungdomsfest spårade ur – polis fick ingripa

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Polisen fick det första larmet om festen klockan 20.10. Inringaren berättade då att det var fest i området med mycket skrik och gap från ungdomarna. Ytterligare samtal kom in under kvällen, bland annat om ungdomar som sprang ute på vägen och misstänkt berusning.

Vid det tredje larmet, klockan 21.13, åkte polisen till platsen. Då hade festen börjat urarta och även socialtjänsten var på plats för att hjälpa till att få ungdomarna att lämna.

– Det var ett 70-tal ungdomar där och alla var i yngre tonåren. Det var mycket berusning. Vi fick stänga ner festen, berättar Emelie Lundqvist vid polisen.

I samband med ingripandet omhändertogs en person för tillnyktring. Personen överlämnades senare till vårdnadshavare. Flera föräldrar kom till platsen för att hämta sina barn.

Polisen gjorde ytterligare en kontroll vid 22.11 för att säkerställa att festen inte hade startat igen.

– Den var avslutad då, så det hade ändå gått bra till slut, säger Emelie Lundqvist.

Det finns inga anmälningar kopplade till händelsen.

Polisen har fått åka på fler kontroller av hemmafester under lördagen, men ingen av dessa har krävt något ingripande.



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