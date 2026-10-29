Rekordmånga viltolyckor i Halland – värsta veckan i år

Av Sven Lundstedt

I förra veckan inträffade flest viltolyckor hittills i år i Halland. Kungsbacka stod för en femtedel av dem. Värst drabbade är de medelstora vägarna.



I år har 313 kollisioner med rådjur skett i Kungsbacka kommun och 10 med dovhjort. Foto: Martin OLsson, Newsworthy

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Så många viltolyckor har inte rapporterats i någon vecka tidigare under året. 59 djur kolliderade med fordon på vägarna i länet 19-25 oktober. Det är en ovanligt hög siffra. 12 av de händelserna ägde rum i Kungsbacka kommun.

De flesta olyckorna sker på de lite större vägarna, men inte på de största, som i allmänhet är försedda med viltstängsel. Ju fler bilar på vägen, ju fler viltolyckor kan man räkna med. På vissa vägar är dock vissa kollisioner särskilt vanliga.

Hittills i år har 447 registrerats i kommunen. 313 av dem gällde rådjur, 91 vildsvin och 37 älgar. Älgolyckorna är något mer koncentrerade till vägar vid skogsområden, än de med rådjur och vildsvin inblandade. Särskilt drabbad är sträckan mellan Gällinge och Allatorp söder om Fjärås på väg 916. Där har fem älgar redan blivit påkörda i år. Vildsvinsolyckor är vanliga i kommunens västra delar. På vägen mellan Vallda och Gottskär har 9 vildsvin kolliderat med fordon på väg 942 i år.

Viltolyckorna är vanligast mellan klockan sex och sju på morgonen. Det som gäller för den som kör på vilt är att ringa 112 och rapportera olyckan. Därefter ska platsen för olyckan markeras, exempelvis med en plastpåse eller en halsduk. Om djuret gett sig av från platsen ska man helst göra markeringen på den sida av vägen som viltet försvann. Att inte rapportera är ett brott mot jaktförordningen som kan ge dagsböter.